МОК заявил, что правительство Украины не должно решать, какие спортсмены будут участвовать в турнирах

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что правительство Украины не должно решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.

«Это ставит серьёзные вопросы об автономии украинского спорта. В случае реализации такое решение нанесёт ущерб только украинскому сообществу спортсменов и национальным федерациям и никоим образом не повлияет на СВО.

МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных международных соревнованиях.

Такое решение противоречит позиции ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества», — цитирует представителя МОК «Матч ТВ».

Депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.

С какого момента начинает действовать решение, не уточняется. Также пока нет официального подтверждения от самого министерства.

Ранее сообщалось, что сборная Украины может сняться с чемпионата Европы по футболу из-за приказа о бойкоте.