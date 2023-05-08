«Чувствует уважение и поддержку»: Кокорин переживает вторую молодость на Кипре и близок к завоеванию чемпионства

Александр Кокорин проводит успешный сезон на Кипре. В составе «Ариса» он девять раз отличился в первой части национального первенства и четыре — во втором этапе, где распределятся медали и путёвки в еврокубки. За три тура до финиша команда нападающего лидирует в таблице. В клубе не скрывают, что довольны игрой арендованного у «Фиорентины» россиянина и хотят сохранить его. По информации СМИ, между сторонами идут переговоры, а сам футболист согласен на уменьшение зарплаты.

Сейчас в Европе выступает не так много российских футболистов. В топ-5 чемпионатов Старого света страна представлена только Александром Головиным и Алексеем Миранчуком. Зато в менее сильных лигах обращает на себя внимание Александр Кокорин. Нападающий, за полтора года так и не забивший за «Фиорентину», переживает вторую молодость на Кипре.

Он не только близок к тому, чтобы стать чемпионом, но и демонстрирует потрясающую результативность. Во всех соревнованиях нынешнего сезона форвард забил 13 мячей и с солидным отрывом стал лучшим бомбардиром «Ариса». В активе ближайших преследователей Лео Бенгтссона и Янника Гомиса — по восемь. Все голы Кокорина пришлись на национальное первенство, которое делится на две части: «гладкий» чемпионат и групповой этап c делением на шестёрку сильнейших и восьмёрку слабейших.

В первой Александр отличился девять раз и поделил третью строчку в гонке снайперов с Иваном Тричковски. А во второй ему с четырьмя результативными ударами вовсе нет равных. Он открыл счёт в противостоянии с «Пафосом» (2:2), помог разгромить АЕК (4:0) и принёс важнейшую победу в ещё одном матче с «Пафосом» (2:1). Не обходится и без курьёзов. В последней встрече с АЕК (1:1) отечественный футболист сначала огорчил соперника, а после перерыва отправил мяч в собственные ворота после подачи стандарта. Несмотря на это, «Арис» за три тура до финиша сохранил лидерство в таблице и по-прежнему на три очка опережает АПОЭЛ, поскольку главный преследователь не смог обыграть АЕК (2:2).

Главный секрет успеха россиянина — правильное отношение к нему. Пожалуй, впервые после короткого этапа в «Сочи» на него сделали ставку и рассчитывают, как на одного из лидеров. Показательно, что даже пост об аренде в социальных сетях клуба сопроводили подписью «Царь в «Арисе». С таким уважением новичок просто не мог почти сразу не начать отдавать выданные ему авансы на поле. Для скромного, но амбициозного коллектива приезд чемпиона России стал серьёзным событием.

«Мы дали Саше понять: роль сразу будет заметной. Плюс большое и постоянно растущее ядро русскоязычных болельщиков. Когда приезжаешь туда, где тебя ждут, любят, в тебя верят — это важно, особенно после неудачного периода в Италии. Самые яркие истории, которые произошли с Кокориным на Кипре — реакция людей, которые где-то с ним столкнулись. Один парень был настолько впечатлён появлением футболиста, что эмоции били через край. Много мата, но зато душевно», — рассказывал директор по маркетингу лимассольцев Алексей Дозорцев.

Также по теме Неожиданные решения: чем любопытны переезды Черышева и Кокорина в Италию и на Кипр Незадолго до закрытия трансферного окна в Европе новые клубы нашли бывшие звёзды сборной России. Денис Черышев подписал двухлетний...

Да и сам спортсмен признавался, что на Кипре чувствует себя максимально комфортно в бытовом плане.

«Я очень удивлён. После Флоренции будто попал в какой-то молодёжный город, где русская речь. Мне это очень приятно. Ты везде можешь найти наш язык и то, что тебе нужно. Например, захотел пельмени — здесь они есть, захотел сырники на завтрак — тоже есть. В Италии возраст — 60+, а Лимасол — супермолодёжный. Флоренция красивая, но взрослая», — сравнивал Кокорин.

Что касается русскоязычного окружения, то речь не только о жителях города, но и самом «Арисе». Его президент Владимир Фёдоров, как и главный тренер Алексей Шпилевский — белорусы. Также в составе команды есть два игрока из этой страны: Евгений Яблонский и Артём Шуманский. Поэтому нападающему в новом коллективе в отличие от «Фиорентины» было легко адаптироваться. Наконец, не менее важно, что ему полностью доверяют на поле. Наставник, который всего на три года старше подопечного, неоднократно отзывался о нём предельно уважительно и даже отмечал, что тому ещё по силам заявить о себе в Италии.

«Я впечатлён и очень доволен его игрой. Перед тем как он перешёл к нам, мы анализировали матчи, общались с людьми. Мнения были разные, но все сходились на том, что он талантливый исполнитель. И это видно. Со мной он показывает себя только с лучшей стороны. Пример для коллектива. По сравнению с тем, каким Александр приехал, он очень вырос», — радовался в одном интервью специалист.

В свою очередь он сделал всё, чтобы максимально раскрыть сильные качества россиянина. Он не пытается использовать его на флангах, как это делали в «Динамо» или «Зените», а выпускает исключительно в центре нападения. Пару ему обычно составляет немало поигравший во Франции Янник Гомис. С флангов дуэт поддерживают пришедший летом прошлого года Лео Бенгтссон и Шави Бабика. Четвёрка неплохо сыгралась и в общей сложности поразила ворота соперников 36 раз.

У Кокорина в тактических построениях Шпилевского развязаны руки. Он может как опускаться в глубину, так и смещаться на край. Большинство мячей Александр забил в фирменном стиле: грамотно открывался в штрафной и наносил сильный удар в касание. Именно так он огорчил АЕК в последней встрече, когда низом отправил мяч под опорную ногу вратарю. А за неделю до того он с довольно острого угла пробил голкипера «Пафоса».

Доверяют в команде форварду и пенальти. Он реализовал пять одиннадцатиметровых, но ещё двумя не воспользовался. Особенно обидной получилась ошибка в недавнем ключевом противостоянии с главным противником АПОЭЛом. Удар Кокорина взял Вид Белец, но судья после подсказки коллег принял решение, что голкипер раньше времени выдвинулся с линии. Со второй попытки россиянин пробил в тот же угол, и соперник вновь разгадал его замысел. В результате встреча закончилась нулевой ничьей.

Не менее эффектными получаются его результативные пасы. Отходя в глубину, нападающий отдаёт отменные последние передачи на ход партнёрам. Например, в матче с «Омонией» он вывел один на один Бенгтссона, а во встрече с «Паралимини» наградил шведа потрясающим прострелом на пустые. Наконец, в недавней игре с АЕК он «разрезал» оборону оппонентов и помог отличиться Гомису. Всего в активе отечественного футболиста шесть ассистов.

При этом зачастую именно его результативные действия позволяют лимассольцам набирать важнейшие очки. Так, на групповом этапе он забил победные мячи в противостояниях с АЕК и «Пафосом». А на первом этапе помог партнёрам добыть ещё четыре победы.

Во многом Кокорин сумел раскрыться на Кипре, поскольку впервые за долгое время набрал хорошую форму, хотя даже не проходил предсезонку с «Арисом». Зато ему не мешали демонстрировать мастерство проблемы со здоровьем, из-за которых он в Италии пропустил суммарно 21 игру. В текущем сезоне футболист не сумел принять участие лишь в нескольких встречах в конце 2022-го из-за микроповреждения.

Вместе с тем пока сложно сказать, продолжит ли Александр и в дальнейшем выступать в комфортных для себя условиях. По окончании срока аренды летом он обязан вернуться в «Фиорентину», и та уже будет принимать решение о будущем своего игрока, контракт которого истечёт только спустя год. Однако в «Арисе» не скрывают, что мечтают сохранить лидера.

Также по теме «Бесценный опыт»: почему работа в чемпионате Кипра пойдёт Кержакову на пользу Александр Кержаков в ближайшее время возглавит кипрскую «Кармиотиссу». В руководстве клуба подтвердили, что ему осталось лишь прибыть...

«Руководство занимается этим. Я очень сильно хочу, чтобы Саша остался. Ему у нас нравится: команда, как мы играем, как к нему относимся. Чувствует уважение и поддержку. Поэтому думаю, в конце должно быть всё хорошо», — подчёркивал Шпилевский.

По информации СМИ, между клубами ведутся переговоры, и сам футболист готов пойти на существенное понижение зарплаты. Если лимассольцы сумеют сохранить россиянина, в следующем сезоне он с большой долей вероятности получит возможность вновь сыграть в Лиге чемпионов.

Другим возможным вариантом продолжения карьеры для воспитанника «Локомотива» видится возвращение в РПЛ по примеру товарища Артёма Дзюбы, но сам он в одном из недавних интервью признался, что не хочет этого.

«Играть — пока нет. Жить — пока... Как тебе сказать... У меня там всё есть: мои дома, мои квартиры. Мой дом — это там, но пока я играю, видишь, меня так закидывает судьба. Мой дом — Россия, конечно, но пока карьера продвигается, я не могу туда попадать нормально, видеть маму, брата так часто, как хочу», — подчеркнул Кокорин.