Главный тренер «Ариса»: очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался

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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о возможном возвращении Александра Кокорина в «Фиорентину».
Главный тренер «Ариса»: очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался
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  • © Francesco Pecoraro

«Это всё слухи. Руководство занимается. Я очень сильно хочу, чтобы Саша остался. Ему у нас очень нравится команда, как мы играем, как мы к нему относимся. Поэтому я думаю, в конце должно быть всё хорошо», — цитирует Шпилевского «Спорт-Экспресс».

По информации «РБ Спорт», руководство «фиалок» хочет продать или отдать в аренду Кокорина.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист выступает за кипрский «Арис» на правах аренды, за который он провёл 24 матча, забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. 

Ранее агент Кокорина рассказал о будущем футболиста.

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