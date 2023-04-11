Главный тренер «Ариса»: очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о возможном возвращении Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Это всё слухи. Руководство занимается. Я очень сильно хочу, чтобы Саша остался. Ему у нас очень нравится команда, как мы играем, как мы к нему относимся. Поэтому я думаю, в конце должно быть всё хорошо», — цитирует Шпилевского «Спорт-Экспресс».

По информации «РБ Спорт», руководство «фиалок» хочет продать или отдать в аренду Кокорина.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист выступает за кипрский «Арис» на правах аренды, за который он провёл 24 матча, забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее агент Кокорина рассказал о будущем футболиста.