Агент Кокорина рассказал о будущем футболиста

Агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бердышев высказался о будущем своего клиента.

«У Кокорина контракт с «Фиорентиной»: Александр — игрок «Фиорентины». Лишь после окончания сезона будет понятно, что решат между собой «Арис» и «Фиорентина». Дальше клубы либо найдут совместное решение, либо не найдут», — цитирует Бердышева «Чемпионат».

По информации «РБ Спорт», руководство «фиалок» хочет продать или отдать в аренду Кокорина.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист выступает за кипрский «Арис» на правах аренды, за который он провёл 24 матча, забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Кокорин вернётся из «Ариса» в «Фиорентину» по окончании сезона.