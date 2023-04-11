Агент Кокорина рассказал о будущем футболиста
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«У Кокорина контракт с «Фиорентиной»: Александр — игрок «Фиорентины». Лишь после окончания сезона будет понятно, что решат между собой «Арис» и «Фиорентина». Дальше клубы либо найдут совместное решение, либо не найдут», — цитирует Бердышева «Чемпионат».
По информации «РБ Спорт», руководство «фиалок» хочет продать или отдать в аренду Кокорина.
В нынешнем сезоне 32-летний футболист выступает за кипрский «Арис» на правах аренды, за который он провёл 24 матча, забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Кокорин вернётся из «Ариса» в «Фиорентину» по окончании сезона.