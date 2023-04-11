Агент Кокорина рассказал о будущем футболиста

Короткая ссылка
Агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бердышев высказался о будущем своего клиента.
Агент Кокорина рассказал о будущем футболиста
  • Legion-Media
  • © Fotoagenzia

«У Кокорина контракт с «Фиорентиной»: Александр — игрок «Фиорентины». Лишь после окончания сезона будет понятно, что решат между собой «Арис» и «Фиорентина». Дальше клубы либо найдут совместное решение, либо не найдут», — цитирует Бердышева «Чемпионат».

По информации «РБ Спорт», руководство «фиалок» хочет продать или отдать в аренду Кокорина.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист выступает за кипрский «Арис» на правах аренды, за который он провёл 24 матча, забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. 

Ранее сообщалось, что Кокорин вернётся из «Ариса» в «Фиорентину» по окончании сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить