СЭ: Кокорин вернётся из «Ариса» в «Фиорентину» по окончании сезона

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Российский нападающий Александр Кокорин с большой долей вероятности вернётся из кипрского «Ариса» в итальянскую «Фиорентину».
СЭ: Кокорин вернётся из «Ариса» в «Фиорентину» по окончании сезона
  • Gettyimages.ru
  • © Gribaudi/ImagePhoto

По информации «Спорт-Экспресс», в «Арисе» довольны игрой футболиста, но высокая зарплата не позволит выкупить его или продлить аренду.

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин выступает за «Арис» на правах аренды. Его права принадлежат «Фиорентине». В 21 матче за кипрский клуб Кокорин забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Арис» заинтересован в выкупе Кокорина у «Фиорентины».

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