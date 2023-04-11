СЭ: Кокорин вернётся из «Ариса» в «Фиорентину» по окончании сезона
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По информации «Спорт-Экспресс», в «Арисе» довольны игрой футболиста, но высокая зарплата не позволит выкупить его или продлить аренду.
В нынешнем сезоне 31-летний россиянин выступает за «Арис» на правах аренды. Его права принадлежат «Фиорентине». В 21 матче за кипрский клуб Кокорин забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Арис» заинтересован в выкупе Кокорина у «Фиорентины».