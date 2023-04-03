«Арис» заинтересован в выкупе Кокорина у «Фиорентины»

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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о возможном выкупе клубом трансфера нападающего Александра Кокорина у «Фиорентины».
«Арис» заинтересован в выкупе Кокорина у «Фиорентины»
  • РИА Новости

«Арис» заинтересован в выкупе Александра. Насколько это будет вероятно — не знаю. Данным вопросом занимается руководство. Как тренер, могу сказать, что очень хочу видеть Сашу в своём составе на следующий сезон», — цитирует Шпилевского «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин выступает за «Арис» на правах аренды. Его права принадлежат «Фиорентине». В 21 матче за кипрский клуб Кокорин забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.

Контракт с «Арисом» рассчитан до 31 мая. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €800 тыс.

Ранее нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин назвал Кокорина лучшим игроком чемпионата России.

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