Тюкавин: Кокорин — лучший форвард в истории РПЛ

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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин считает форварда «Ариса» Александра Кокорина лучшим игроком чемпионата России.
Тюкавин: Кокорин — лучший форвард в истории РПЛ
  • РИА Новости

«Кто для меня топ-1 нападающий в истории РПЛ? Саша Кокорин. Говорили ли мне, что я выбрал не того кумира? Большинство. Но кто так говорит, судит о поступках Саши за футбольным полем. А так, как он выглядел в матчах… Я смотрел только на это», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Он также подчеркнул, что у футболиста есть чему поучиться.

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин выступает за «Арис» на правах аренды. Его права принадлежат «Фиорентине».

В 21 матче за кипрский клуб игрок забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Камоцци заявил, что время Кокорина в сборной России и Серии А прошло.

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