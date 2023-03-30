Тюкавин: Кокорин — лучший форвард в истории РПЛ
- РИА Новости
«Кто для меня топ-1 нападающий в истории РПЛ? Саша Кокорин. Говорили ли мне, что я выбрал не того кумира? Большинство. Но кто так говорит, судит о поступках Саши за футбольным полем. А так, как он выглядел в матчах… Я смотрел только на это», — приводит слова Тюкавина Sport24.
Он также подчеркнул, что у футболиста есть чему поучиться.
В нынешнем сезоне 31-летний россиянин выступает за «Арис» на правах аренды. Его права принадлежат «Фиорентине».
В 21 матче за кипрский клуб игрок забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.
Ранее Камоцци заявил, что время Кокорина в сборной России и Серии А прошло.