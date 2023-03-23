Камоцци заявил, что время Кокорина в сборной России и Серии А прошло
- Legion-Media
- © Gribaudi/ImagePhoto
«Без сомнения, он хороший игрок. Но я считаю, что его время в сборной России и в Италии прошло. Не удивляет ли меня «возвращение» футболиста после застоя в Италии? Может быть, в Италии был не его футбол», — цитирует Камоцци Metaratings.
В нынешнем сезоне 31-летний россиянин выступает за «Арис» на правах аренды. Его права принадлежат «Фиорентине».
В 21 матче за кипрский клуб игрок забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что гол и результативная передача Кокорина помогли «Арису» разгромить АЕК.