Кокорин установил личный рекорд результативности за сезон в чемпионате

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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин поставил личный рекорд результативности по забитым мячам за сезон.
Кокорин установил личный рекорд результативности за сезон в чемпионате
  • Legion-Media

1 мая «Арис» на своём поле нанёс поражение «Пафосу» в матче 32-го тура чемпионата Кипра по футболу.

Российский форвард забил мяч на 85-й минуте встречи.

Таким образом, форвард отличился в 12-й раз в текущем сезоне.

За карьеру Кокорин трижды забивал по десять мячей в чемпионате: в сезонах-2012/13 и 2013/14 за «Динамо» и сезоне-2017/18 — за «Зенит».

«Арис» с 67 очками лидирует в турнирной таблице.

Ранее Червиченко назвал Кокорина легендой ночного клуба.

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