Червиченко назвал Кокорина легендой ночного клуба

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова форварда «Ариса» Александра Кокорина о легендах «Динамо».

«Я удивлён дискуссией. Странно, когда люди сами о себе начинают говорить, оценивая легендарность. Легенда «Динамо» — это Лев Яшин. Что касается Кокорина, то он легенда одного клуба — ночного, где он зажигал», — цитирует Червиченко «РБ Спорт».

Кокорин заявил, что у него в «Динамо» 50 голов, а легенда — француз Матьё Вальбуэна, который подал три угловых. Он добавил, что ему обидно, когда обесценивают вклад россиян в угоду иностранцам.

32-летний россиянин играл за бело-голубых с 2008 по 2013 год. Французский полузащитник выступал за московский клуб с 2014 по 2015 год.

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