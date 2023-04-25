Канчельскис о словах Кокорина: легенда «Динамо» — Яшин

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал слова Александра Кокорина.
Канчельскис о словах Кокорина: легенда «Динамо» — Яшин
  • Legion-Media
  • © LaPresse/Sipa USA

«Это его мнение. Легенда «Динамо» — Лев Яшин! Вот это легенда! Ну забил Кокорин 50. Были футболисты, которые забивали и больше. Каждый человек имеет право высказывать своё мнение. Надо спросить у болельщиков, провести опрос. Видимо, ему обидно», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Кокорин заявил, что у него в «Динамо» 50 голов, а легенда — Вальбуэна, который три угловых подал. Он добавил, что ему обидно, когда обесценивают вклад русских ребят в угоду иностранцам.

32-летний россиянин играл за бело-голубых с 2008 по 2013 год. Французский полузащитник выступал за московский клуб с 2014 по 2015 год. 

Ранее сообщалось, как Вальбуэна отреагировал на высказывания Кокорина.

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