Кокорин: у меня в «Динамо» 50 голов, а легенда — Вальбуэна, который три угловых подал

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, считает ли он себя легендой «Динамо».

«У меня в «Динамо» 50 голов за 200 матчей, а легенда — Вальбуэна, у которого семь игр. Я один из тех людей, которые что-то сделали для «Динамо». Но они так не считают. Меня цепляет, что есть русские, которые сделали намного больше для клуба, чем эти иностранцы», — сказал Кокорин на YouTube-канале Nobel.

Он добавил, что Вальбуэна подал только три удачных угловых, а потом соскочил на повышение.

32-летний россиянин играл за бело-голубых с 2008 по 2013 год. Французский полузащитник Матьё Вальбуэна выступал за московский клуб с 2014 по 2015 год.

Напомним, что в 2022 году «Фиорентина» отдала Кокорина в аренду в «Арис» до конца сезона-2022/23. Контракт футболиста с итальянским клубом истекает летом 2024 года. Он занимает третье место в списке бомбардиров чемпионата Кипра с 11 голами.

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