Кокорин объяснил свои слова, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал свои слова о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Я имел в виду, что те люди, которых чуть понесло по жизни, которые считают себя лучше других, которые поплыли, не чувствуют земли под ногами. Вот таких можно посадить для переосмысления на пару месяцев», — сказал Кокорин на YouTube-канале Nobel.

1 февраля футболист заявил, что тюрьма — это «огромный опыт, хорошая школа» и «каждый нормальный парень и мужчина должны отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать».

Российский игрок стал участником двух драк в центре Москвы в 2018 году. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы. Через пять месяцев игрок вышел на свободу по УДО.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что был бы рад возвращению Кокорина в «Фиорентину».