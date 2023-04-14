Канчельскис был бы рад возвращению Кокорина в «Фиорентину»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что форварду кипрского «Ариса» Александру Кокорину необходимо будет вернуться в «Фиорентину».

«Я бы хотел, чтобы он вернулся в «Фиорентину» и доказал самому себе и всем, кто ругался и критиковал, в том числе мне. Где Италия и где Кипр? Давайте не будем обманывать самих себя. На Кипре и я могу играть», — цитирует 54-летнего тренера РИА Новости.

«Фиорентина» отдала Кокорина в аренду в «Арис» до конца сезона-2022/23. Контракт бывшего футболиста московского «Спартака» с итальянским клубом истекает летом 2024 года. Кокорин занимает третье место в списке бомбардиров чемпионата Кипра с 11 голами.

Ранее сообщалось, что Кокорин вернётся из «Ариса» в «Фиорентину» по окончании сезона.