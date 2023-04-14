Канчельскис был бы рад возвращению Кокорина в «Фиорентину»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что форварду кипрского «Ариса» Александру Кокорину необходимо будет вернуться в «Фиорентину».

«Я бы хотел, чтобы он вернулся в «Фиорентину» и доказал самому себе и всем, кто ругался и критиковал, в том числе мне. Где Италия и где Кипр? Давайте не будем обманывать самих себя. На Кипре и я могу играть», — цитирует 54-летнего тренера РИА Новости.

«Фиорентина» отдала Кокорина в аренду в «Арис» до конца сезона-2022/23. Контракт бывшего футболиста московского «Спартака» с итальянским клубом истекает летом 2024 года. Кокорин занимает третье место в списке бомбардиров чемпионата Кипра с 11 голами.

Ранее сообщалось, что Кокорин вернётся из «Ариса» в «Фиорентину» по окончании сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить