Вальбуэна: мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у Кокорина

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Бывший полузащитник «Динамо» Матьё Вальбуэна отреагировал на высказывания бывшего партнёра по московскому клубу Александра Кокорина.
Вальбуэна: мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у Кокорина
  • Legion-Media
  • © IPA/Sipa USA

«Он может говорить всё что хочет. Кокорин сыграл 200 матчей и забил 50 голов. Это здорово! Но я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него! Но я до сих пор люблю его!» — цитирует Вальбуэну «Спорт-Экспресс».

Кокорин заявил, что у него в «Динамо» 50 голов, а легенда — Вальбуэна, который три угловых подал. Он добавил, что ему обидно, когда обесценивают вклад русских ребят в угоду иностранцам.

32-летний россиянин играл за бело-голубых с 2008 по 2013 год. Французский полузащитник выступал за московский клуб с 2014 по 2015 год. 

Ранее Кокорин объяснил свои слова, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть.

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