Вальбуэна: мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у Кокорина

Бывший полузащитник «Динамо» Матьё Вальбуэна отреагировал на высказывания бывшего партнёра по московскому клубу Александра Кокорина.

«Он может говорить всё что хочет. Кокорин сыграл 200 матчей и забил 50 голов. Это здорово! Но я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него! Но я до сих пор люблю его!» — цитирует Вальбуэну «Спорт-Экспресс».

Кокорин заявил, что у него в «Динамо» 50 голов, а легенда — Вальбуэна, который три угловых подал. Он добавил, что ему обидно, когда обесценивают вклад русских ребят в угоду иностранцам.

32-летний россиянин играл за бело-голубых с 2008 по 2013 год. Французский полузащитник выступал за московский клуб с 2014 по 2015 год.

Ранее Кокорин объяснил свои слова, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть.