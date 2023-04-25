Кокорин рассказал, чем его впечатлил Моуринью

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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о главном тренере «Ромы» Жозе Моуринью.
Кокорин рассказал, чем его впечатлил Моуринью
  • Legion-Media
  • © IPA/Sipa USA

«Помню, разминался возле Моуринью, он тогда пришёл в «Рому». Жозе настолько уверен в себе, но ничего не говорит. «Фиорентина» начала минут 20—30 колпашить «Рому», Жозе сделал две или три замены, а его «Рома» выиграла 3:1. Это тренерский гений», — сказал Кокорин на YouTube-канале Nobel.

Напомним, что в 2022 году «Фиорентина» отдала Кокорина в аренду в «Арис» до конца сезона-2022/23. Контракт футболиста с итальянским клубом истекает летом 2024 года. Он занимает третье место в списке бомбардиров чемпионата Кипра с 11 голами.

Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021 года и привёл команду к победе в Лиге конференций УЕФА. В нынешнем сезоне «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. На счету команды 56 очков.

Ранее сообщалось, что Моуринью готов возглавить «Челси» или ПСЖ.

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