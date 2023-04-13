Источник: Моуринью готов возглавить «Челси» или ПСЖ

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может сменить команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Санти Ауна в социальных сетях, Моуринью готов рассмотреть вариант с уходом из «Ромы» в случае предложения от нескольких команд, среди которых называются «Челси» и ПСЖ.

По информации источника, португалец готов принять предложение от английской команды, если таковое поступит.

Его соглашение с «Ромой» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне «Рома» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. На счету команды 53 очка. Лидирует «Наполи» (74).

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предложит Моуринью двухлетний контракт на €100 млн.