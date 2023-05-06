Кокорин забил мяч и оформил автогол в матче чемпионата Кипра по футболу

«Арис» и АЕК не смогли выявить победителя в матче 33-го тура чемпионата Кипра по футболу.

Игра в Ларнаке и завершилась со счётом 1:1.

Главным героем матча стал форвард команды из Лимассола Александр Кокорин. Российский нападающий забил мяч в первом тайме (40-я минута). А затем во второй половине игры записал в свой актив автогол (59-я минута). Экс-футболист московского «Спартака» срезал мяч в собственные ворота.

«Арис» с 67 очками лидирует в чемпионате Кипра. АЕК (62) располагается на третьем месте в турнирной таблице.

Кокорин в сезоне-2022/23 забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Кокорин установил личный рекорд результативности за сезон в чемпионате.