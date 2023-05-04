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Сборная Белоруссии проведёт матчи отбора на Евро-2024 в Венгрии

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Сборная Белоруссии по футболу проведёт матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года в Венгрии.
Сборная Белоруссии проведёт матчи отбора на Евро-2024 в Венгрии
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола, была достигнута договорённость с Венгерской федерацией футбола о проведении июньских матчей национальной команды в Будапеште на стадионе имени Ференца Сусы.

16 июня сборная Белоруссии сыграет с командой Израиля, а 19 июня — с командой Косова.

Напомним, что Белоруссии было разрешено принимать участие в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций, однако сборная была обязана проводить домашние матчи за пределами страны и без зрителей.

В отборе Евро-2024 белорусы провели два матча в рамках группы I против сборных Швейцарии (0:5) и Румынии (1:2).

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу не будет сниматься с отбора Евро-2024, несмотря на участие в турнире команды Белоруссии.

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