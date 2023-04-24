Сборная Украины по футболу не будет сниматься с отбора на Евро-2024

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Сборная Украины по футболу не снимется с отбора чемпионата Европы 2024 года, несмотря на участие в турнире команды Белоруссии.
Сборная Украины по футболу не будет сниматься с отбора на Евро-2024
  • AP
  • © Alastair Grant

Об этом официально заявил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, которого цитируют местные СМИ.

Напомним, что Министерство молодёжи и спорта Украины на официальном сайте опубликовало приказ, согласно которому украинским спортсменам запрещено участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

Сборная Украины выступает в отборе в группе C с командами Англии, Италии, Мальты и Северной Македонии. Команда Белоруссии играет в группе I со сборными Андорры, Израиля, Косова, Румынии и Швейцарии. Украинские и белорусские футболисты не имеют шансов встретиться друг с другом в турнире, в том числе в стыковых матчах.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Белоруссии было разрешено принимать участие в турнирах, но команда обязана проводить домашние матчи за пределами страны и без зрителей.

Ранее ФИФА и УЕФА предупредили УАФ о возможном лишении членства в случае нарушений.

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