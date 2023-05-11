Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко объяснил, как на белорусском футболе скажется скандал с договорными матчами.

«Сложно сказать, насколько поможет «Динамо» разгоревшийся скандал. Но нельзя не согласиться с тем, что фактически оказался отстранён главный его конкурент, причём на несколько лет. Теперь в местном чемпионате минус один гранд. На пользу белорусскому футболу произошедшее точно не пойдёт.

Серьёзный удар получил и «Энергетик БГУ», который при минимальном бюджете показывал в последние годы неплохие результаты. Да, на пять лет отстранили куратора данного проекта Анатолия Юревича, но официально он и не вёл работу в клубе, поэтому не думаю, что это станет для коллектива концом», — заявил Гуренко RT.

Ранее капитан минского Динамо Сергей Политевич заявил, что находится в шоке от лишения «Шахтёра» чемпионства.