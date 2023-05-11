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Капитан минского «Динамо» Политевич: нахожусь в шоке от лишения «Шахтёра» чемпионства

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Капитан минского Динамо Сергей Политевич заявил, что находится в шоке от лишения «Шахтёра» чемпионства.
Капитан минского «Динамо» Политевич: нахожусь в шоке от лишения «Шахтёра» чемпионства
  • AFP
  • © MICHAL CIZEK

«У нас только-только закончилась тренировка и мы узнали о наложенных санкциях. С партнёрами ничего не обсуждали. Пока нет явного понимания ситуации. Читаю новости и нахожусь в лёгком недоумении. Правильнее даже сказать — в шоке. Лично ко мне из федерации никто не обращался, на допросы не вызывали, хотя в прошлом сезоне я и защищал цвета «Шахтёра». Футболисты, наверное, здесь ни при чём.

Могу только сказать, что мне очень жалко команду. Нужно всё проанализировать и понять, насколько АБФФ приняла правильное и справедливое решение», — сказал Политевич RT.

Ранее пресс-атташе Ассоциации Белорусской федерации футбола (АБФФ) Александр Алейник заявил, что в УЕФА знают о громком расследовании в местном футболе.

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