«Ещё можно добавить в список кандидатов»: Мостовой пока не заполнил анкету для обучения на тренера в Академии РФС

Александр Мостовой ещё не заполнил анкету для получения лицензии тренера. Как сообщили в РФС, приём заявок на обучение по специальной программе завершён, однако для экс-полузащитника сборной России готовы сделать исключение и добавить его в списки, которые предоставляются в УЕФА. Сам футболист объяснил свою задержку с бумагами майскими праздниками: он не разобрался, как работают сотрудники, отвечающие за документы. Однако футболист пообещал всё сделать в ближайшее время.

Спортивная общественность ждёт, что бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой получит тренерское образование. Экс-игроку сборной России остался последний шаг — заполнить анкету и отправить её в Академию РФС. Тогда он сможет пройти обучение по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов», а затем в максимально короткие сроки пройти все необходимые ступени на пути к лицензии «PRO-УЕФА». Причём для легенды «Сельты» готовы сделать исключение: приём заявок на курс уже завершился, но его бумаги рассмотрят и после дедлайна.

Мостовой долгое время отказывался получать необходимые для работы в РПЛ документы. Как отмечал Александр, он упустил момент, а теперь просто поздно учиться из-за возраста.

«Было время, когда я должен был поступать вместе с другими ребятами, но в силу личных обстоятельств не мог надолго приехать в Россию. Когда уже вернулся в 2012 году основательно, время ушло. Годы идут. Мне уже не 40 лет. Может быть, это должно было произойти. Всё-таки больше других играл за границей и за сборную. Но у кого-то так складывается судьба, у кого-то по-другому. Что поделать. Жалею? Я бы не сказал. Жалею о других моментах. Но ты на них не можешь повлиять. В жизни столько происходит, что иногда футбол уходит на третье и даже пятое место», — рассказывал экс-игрок «Спартака» в интервью RT прошлым летом.

В то же время Мостовой признавался, что тренировать ему нравится. У спортсмена даже есть своя собственная академия, в которой он проводит мастер-классы с детьми во время летних лагерей.

С лета прошлого года многое изменилось. Так, Александра позвали работать в Медиалигу, где иметь специальное образование не нужно. Бывший полузащитник «Спартака» возглавлял команду Fight Nights. Выступила она не самым лучшим образом, завершив турнир на последнем месте. В восьми матчах удалось завоевать всего две победы и дважды сыграть вничью. Впрочем, руководитель клуба Камил Гаджиев не переживает по этому поводу и ждёт, что наставник продолжит работу в следующем сезоне.

Похоже, после Медиалиги интерес к тренерской деятельности у Мостового только вырос. В начале февраля 2023 года он заговорил об обучении уже в другом тоне.

«Планирую получать тренерскую лицензию. Если помогут материально, ведь это большие деньги. За обучение надо заплатить около 1 млн рублей, а для меня это очень много. Будем искать спонсоров», — объяснил бывший полузащитник национальной команды.

В Российском футбольном союзе тут же отреагировали на заявление Мостового, предложив ему через социальные сети курс за 80 тыс. рублей, а затем даже звонили. Однако он продолжал «сопротивляться».

«Поговорили. Спросил, как это будет выглядеть. В ближайшее время посмотрим, как будет развиваться история. Сказал, конечно, что опоздали слегка, лет на 15», — пошутил Александр.

Уговоры представителей РФС, впрочем, сделали своё дело. Легенда отечественного футбола и правда задумался о лицензии. Во всяком случае, возмущаться тем, что командами руководят люди, ранее ничего не добивавшиеся в спорте, Мостовой вроде бы стал ещё больше.

«Я вот недавно сходил на стадион посмотреть на «Спартак» впервые за несколько лет. Думаете, я снизу не могу постоять, покричать с бровки за 1,5—2 млн в год, как Абаскаль?» — приводит слова экс-футболиста «Матч ТВ».

А 1 мая Александр заявил, что наконец решился и подаёт документы в Академию РФС.

«Буду поступать на обучение. Оно начнётся, по-моему, в июне», — сказал Мостовой в интервью «РБ Спорту».

При этом и спонсор нашёлся. Детский футбольный клуб «Арсенал» из Севастополя готов оплатить Царю тренерскую лицензию категории «УЕФА-C», если тот согласится работать в Крыму. Но Мостовому такое предложение на данный момент, похоже, не очень интересно. «Всё-таки это не мой уровень», — отметил бывший полузащитник «Спартака». Поэтому за обучение он, скорее всего, будет платить сам.

Однако зачисление Александра на курс всё ещё под вопросом. Ему остался последний шаг: заполнить документы для поступления, но спортсмен бумажками пока не занялся, а период приёма заявок уже подошёл к концу.

«Инструкторы академии направляли анкету на заполнение, напоминали о необходимости её заполнить, однако экс-футболист «Сельты» и сборной России, к сожалению, этого до сих пор не сделал.

По согласованию с УЕФА в кратчайшие сроки можно дополнить список кандидатов на рассмотрение. Российский футбольный союз будет рад видеть Александра, получившего за игру в одном из сильнейших европейских чемпионатов прозвище Царь, в числе обучающихся», — сообщили в РФС.

Остаётся надеяться, что такой способ коммуникации (напоминание через СМИ) сработает. По крайней мере, журналистам Мостовой пообещал поторопиться.

«Да, подам анкету. Просто сейчас праздники, непонятно, кто работает, кто нет, кто открыт, кто закрыт. Но я уже подавал анкету, может, что-то не подошло. Подам заново», — сказал спортсмен «РБ Спорту».

Впрочем, далеко не все верят в то, что Александр сможет пройти курс до конца. Так, главный тренер «Факела» Вадим Евсеев вспомнил, чем всё закончилось десять лет назад.

«Я был свидетелем, когда он пошёл учиться на тренера. Была группа, в которую входили Шаронов, Кириченко, Каряка, по-моему. Он пришёл, два дня побыл, ему бывший директор ВШТ Андрей Лексаков парочку вопросов задал. А потом Мостовой говорит: «Не, я больше не пойду». Почему? Не ко мне вопрос, а к нему. Я-то всё понимаю», — отметил специалист в интервью «Фабрике Футбола».

Однако куда интереснее будет всем болельщикам РПЛ, если Мостовой всё-таки получит нужное образование. Хотя он и сам понимает, что лицензия не гарантирует трудоустройство.

«Какова моя цель? Никакой цели нет. Я прекрасно знаю, сколько людей с этими бумагами. Но они нигде не работают», — признался Александр.