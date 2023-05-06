Мостовой всё ещё намерен пройти обучение на тренера этим летом
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«Да, подам анкету. Просто сейчас праздники, непонятно, кто работает, кто нет, кто открыт, кто закрыт. Но я уже подавал анкету, но, может, что-то не подошло. Подам заново», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».
Программа «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов» позволяет экс-футболистам высокого уровня пропустить обучение на базовую категорию «С-УЕФА».
1 мая Мостовой заявил, что в июне будет поступать на самую высокую лицензию.
Ранее сообщалось, что Мостовой не смог заполнить анкету для академии РФС на обучение.