«РБ Спорт»: Мостовой не смог заполнить анкету для академии РФС
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, инструкторы академии направляли ему анкету и напоминали о необходимости её заполнить, но Мостовой этого не сделал.
Программа «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов» позволяет экс-футболистам высокого уровня пропустить обучение на базовую категорию «С-УЕФА».
1 мая Мостовой заявил, что в июне будет поступать на самую высокую лицензию.
Ранее Мостовой оценил шансы ЦСКА одержать победу в Кубке страны.