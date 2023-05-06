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«РБ Спорт»: Мостовой не смог заполнить анкету для академии РФС

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой не смог заполнить анкету для академии РФС на обучение на специальную программу «А-УЕФА + B-УЕФА».
«РБ Спорт»: Мостовой не смог заполнить анкету для академии РФС
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, инструкторы академии направляли ему анкету и напоминали о необходимости её заполнить, но Мостовой этого не сделал.

Программа «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов» позволяет экс-футболистам высокого уровня пропустить обучение на базовую категорию «С-УЕФА».

1 мая Мостовой заявил, что в июне будет поступать на самую высокую лицензию.

Ранее Мостовой оценил шансы ЦСКА одержать победу в Кубке страны.

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