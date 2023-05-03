Мостовой: не факт, что ЦСКА выиграет Кубок России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы ЦСКА одержать победу в Кубке страны.

«Не факт, что ЦСКА выиграет кубок. Теперь они будут ждать соперника. Самое смешное будет, если «Урал» обыграет «Краснодар» и снова встретится с армейцами. Будет седьмой матч за сезон! Ну где такое можно увидеть? Только у нас», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Встреча «Урала» и ЦСКА прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 2:1. Первый матч между командами в Москве завершился со счётом 1:1.

В составе ЦСКА мячи забили Хесус Медина и Фёдор Чалов. У «Урала» отличился Рай Влут с пенальти. Таким образом, армейский клуб вышел в суперфинал Кубка страны, а «Урал» сыграет во втором этапе финала Пути регионов с «Краснодаром».

Ранее Мостовой раскритиковал игру «Динамо» в матче с «Факелом».