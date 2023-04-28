Мостовой отреагировал на появление в FIFA 23 своей карточки с орденами и триколором

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на появление в симуляторе FIFA 23 своей карточки с орденами и триколором.
Мостовой отреагировал на появление в FIFA 23 своей карточки с орденами и триколором
  • РИА Новости

«Эта картинка отсылает к временам, когда были цари. В этом же и был посыл: связывают с тем, что в Испании меня называли царём. Они же каждого футболиста чем-то выделяли. Меня выделили таким образом», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В обновлённой версии игры можно украсить свой стадион портретом российского футболиста.

Напомним, что в прошлом году компания EA Sports удалила из симулятора все российские клубы и сборную «в знак солидарности с Украиной».

Ранее Мостовой не исключил, что главный арбитр матча «Спартак» — «Ростов» будет «чудить».

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