Мостовой: ничего не имею против Йокановича, но нужно давать шанс своим

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о результатах «Динамо» под руководством серба Славиши Йокановича.
Мостовой: ничего не имею против Йокановича, но нужно давать шанс своим
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Я ничего против Йокановича не имею. Он сам был хорошим футболистом. Говорят, что он мягкий. Непозволительно в юбилейный матч проиграть. Это даже необъяснимо. Нельзя винить иностранца, что он не знает историю клуба. Нужно давать шанс своим специалистам. Тот же Колыванов подходит по всем требованиям», — цитирует Мостового Sport24.

В 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» проиграло «Факелу». Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 0:2. В составе «Факела» дубль оформил Георгий Гонгадзе (49-я, 61-я минуты). Бело-голубые с 39 очками остались на шестой строчке таблицы чемпионата России.

По информации «Евро-Футбол.Ру», Йоканович покинет «Динамо» после окончания сезона.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о работе Йокановича. 

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