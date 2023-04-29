«Евро-Футбол.Ру»: Йоканович покинет «Динамо» после окончания сезона

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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович покинет клуб после окончания сезона.
«Евро-Футбол.Ру»: Йоканович покинет «Динамо» после окончания сезона
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

По информации «Евро-Футбол.Ру», руководство «Динамо» уже ищет кандидата на замену сербскому специалисту.

В 25-м туре «Динамо» проиграло «Факелу». Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 0:2. В составе «Факела» дубль оформил Георгий Гонгадзе (49-я, 61-я минуты).

Бело-голубые с 39 очками остались на шестой строчке таблицы чемпионата России.

Ранее Йоканович прокомментировал поражение от «Факела».

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