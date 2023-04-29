Орещук считает, что «Динамо» надо возвращать Шварца

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о работе Славиши Йокановича на посту главного тренера московского клуба.

«Мне некорректно оценивать его работу, ведь его приглашал другой спортивный директор. Тренер будет отчитываться о работе не перед нами, а перед советом директоров. Если команде и брать иностранного наставника, то надо возвращать Шварца», — цитирует Орещука Euro-Football.ru.

Встреча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом» на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 0:2. В составе воронежской команды дубль оформил Георгий Гонгадзе. Бело-голубые с 39 очками остались на шестой строчке таблицы чемпионата России. У «Факела» — 21 очко и 14-е место.

Ранее Орещук заявил, что «Динамо» не попадёт в тройку РПЛ по итогам сезона.