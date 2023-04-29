Орещук заявил, что «Динамо» не попадёт в тройку РПЛ по итогам сезона

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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук заявил, что для столичной команды сезон уже провален.
Орещук заявил, что «Динамо» не попадёт в тройку РПЛ по итогам сезона
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Не думаю, что судьба Йокановича предрешена. Перед ним стояла задача выиграть Кубок России или попасть в тройку в РПЛ. Сомневаюсь, что специалисту удастся это сделать, сезон уже провален. Посмотрим, как на это отреагирует главный тренер и спортивный директор, который собирал эту команду», — цитирует Орещука РИА Новости

Встреча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 0:2. В составе «Факела» дубль оформил Георгий Гонгадзе (49-я, 61-я минуты). Бело-голубые с 39 очками остались на шестой строчке таблицы чемпионата России. У «Факела» — 21 очко и 14-е место.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович покинет клуб после окончания сезона.

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