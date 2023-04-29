Орещук заявил, что «Динамо» не попадёт в тройку РПЛ по итогам сезона

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук заявил, что для столичной команды сезон уже провален.

«Не думаю, что судьба Йокановича предрешена. Перед ним стояла задача выиграть Кубок России или попасть в тройку в РПЛ. Сомневаюсь, что специалисту удастся это сделать, сезон уже провален. Посмотрим, как на это отреагирует главный тренер и спортивный директор, который собирал эту команду», — цитирует Орещука РИА Новости.

Встреча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 0:2. В составе «Факела» дубль оформил Георгий Гонгадзе (49-я, 61-я минуты). Бело-голубые с 39 очками остались на шестой строчке таблицы чемпионата России. У «Факела» — 21 очко и 14-е место.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович покинет клуб после окончания сезона.