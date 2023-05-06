Мостовой: детская академия — это не мой уровень работы

Экс-футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о предложении директора детского футбольного клуба «Арсенал» (Севастополь) Игоря Кулиева стать тренером в академии.

«Что касается моей кандидатуры в детскую академию — знаю только от журналистов. Лично со мной не выходили на связь. Рассматриваю спокойно — есть предложение и есть. Я это не комментирую. Всё-таки это не мой уровень работы», — цитирует Мостового Sport24.

6 мая стало известно, что специалист не смог заполнить анкету для академии Российского футбольного союза (РФС) на обучение по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА». Программа для профессиональных футболистов позволяет экс-игрокам высокого уровня пропустить обучение на базовую категорию «С-УЕФА».

1 мая Мостовой заявил, что в июне будет поступать на самую высокую лицензию.

Ранее Мостовой ответил на вопрос, будет ли он всё-таки подавать заявку на обучение по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА».