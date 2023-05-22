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«Валенсия» опубликовала заявление по поводу расистского скандала вокруг Винисиуса

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«Валенсия» выпустила заявление по поводу проявлений расизма в матче 35-го тура чемпионата Испании в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.
«Валенсия» опубликовала заявление по поводу расистского скандала вокруг Винисиуса
  • AP
  • © Alberto Saiz

«Мы осуждаем любые нападки. Это отдельный эпизод, оскорбления в адрес игрока соперника неуместны и не соответствуют ценностям «Валенсии». Клуб расследует случившееся и примет самые строгие меры к виновным», — говорится в заявлении.

Игра на стадионе «Месталья» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Рубена Барахи.

По ходу матча бразилец столкнулся с расистскими кричалками. Футболист также принял участие в потасовке с игроками «Валенсии», за что получил красную карточку в компенсированное время.

Ранее Винисиус заплакал после оскорблений со стороны фанатов «Валенсии».

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