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Винисиус заплакал после оскорблений со стороны фанатов «Валенсии»

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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не смог сдержать эмоций в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».

По информации Madrid Xtra в соцсетях, игрок услышал, как фанаты «летучих мышей» крикнули ему: «Винисиус, умри». После этого форвард заплакал. По ходу игры он также столкнулся с расистскими кричалками.

Футболист принял участие в потасовке с игроками «Валенсии», за что получил красную карточку в компенсированное время.

Игра на стадионе «Месталья» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Рубена Барахи.

Ранее Винисиус высказался о вылете «Реала» из Лиги чемпионов УЕФА.

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