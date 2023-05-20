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Винисиус: отдал бы все свои голы, чтобы снова оказаться в финале Лиги чемпионов

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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов УЕФА.
Винисиус: отдал бы все свои голы, чтобы снова оказаться в финале Лиги чемпионов
  • AFP

«Всё, что я сделал в этом году, в итоге меня немного разочаровывает. Я хочу продолжать развиваться, улучшать свои показатели, но всегда на благо команды. Вот почему я бы отдал все свои голы и передачи, чтобы снова оказаться в финале Лиги чемпионов», — цитирует игрока ESPN.

В полуфинале турнира «Реал» уступил «Манчестер Сити» с общим счётом 1:5. В финале соревнований подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Интером».

Напомним, что «Реал» является действующим чемпионом Лиги чемпионов, а также самым титулованным клубом в истории турнира. На счету мадридской команды 14 побед.

Ранее Винисиус объяснил разгромное поражение «Реала» в матче с «Манчестер Сити».

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