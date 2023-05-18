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Винисиус объяснил разгромное поражение «Реала» в матче с «Манчестер Сити»

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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о поражении мадридского клуба в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Винисиус объяснил разгромное поражение «Реала» в матче с «Манчестер Сити»
  • AP
  • © Jon Super

«Мы не смогли сделать то, о чём просил нас Анчелотти. С «Манчестер Сити» всегда тяжело играть. Нельзя сказать, что мы играли плохо. Просто мы играли против сильной команды», — приводит слова Винисиуса Жуниора Madrid Zone.

Напомним, что «Манчестер Сити» обыграл «Реал» и второй раз в истории пробился в финал плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Матч на стадионе «Этихад» завершился со счётом 4:0 в пользу коллектива Гвардиолы.

Днём ранее в финал пробился «Интер», который по сумме двух матчей обыграл «Милан» (2:0, 1:0).

Финал ЛЧ пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле 10 июня. 

Ранее Анчелотти заявил, что останется в «Реале» на следующий сезон.

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