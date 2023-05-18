Анчелотти заявил, что останется в «Реале» на следующий сезон

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о своём будущем в мадридском клубе.

«Никто не сомневается во мне. Думаю, что 15 дней назад президент ясно дал понять, что мы будем делать шаг к совершенству в следующем году. В следующем сезоне я буду здесь, чтобы побороться за победу в Лиге чемпионов», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, что «Манчестер Сити» обыграл «Реал» и во второй раз в истории пробился в финал плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Матч на стадионе «Этихад» завершился со счётом 4:0 в пользу коллектива Гвардиолы.

Днём ранее в финал пробился «Интер», который по сумме двух матчей обыграл «Милан» (2:0, 1:0).

Финал ЛЧ пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле 10 июня.

Ранее Анчелотти высказал мнение, что «Манчестер Сити» заслужил победу в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.