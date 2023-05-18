Анчелотти: «Манчестер Сити» заслужил победу над «Реалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что «Манчестер Сити» заслужил победу в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Думаю, соперник играл лучше и заслужил победу. «Манчестер» мощно прессинговал. Эта тактика сработала. Соперник перехватил инициативу. После этого было сложно вернуться в игру. Мы попробовали сделать это во втором тайме, но не получилось», — цитирует Анчелотти AS.

«Горожане» обыграли испанский «Реал» и во второй раз в истории пробились в финал плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Матч на стадионе «Сити оф Манчестер» завершился со счётом 4:0 в пользу коллектива Хосепа Гвардиолы.

Мячи забили Бернарду Силва (23-я, 37-я минуты), Хулиан Альварес (91-я). Автогол в свой актив записал бразильский защитник мадридского клуба Эдер Милитао (76-я).

Первая встреча в Мадриде завершилась вничью (1:1).

Днём ранее в финал пробился «Интер», который по сумме двух матчей обыграл «Милан» (2:0, 1:0).

Финал ЛЧ пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле 10 июня.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов.