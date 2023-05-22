Роналдо поддержал форварда «Реала» Винисиуса в ситуации с расистскими оскорблениями

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо выразил поддержку форварду мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору в расистском скандале.

«И снова в Ла Лиге эпизод с проявлением расизма. И снова он связан с Винисиусом. Сколько ещё это может продолжаться? Пока будет существовать безнаказанность и попустительство, будет существовать и расизм. Хватит. Вини, рассчитывай на меня в своей борьбе. В нашей борьбе», — написал Роналдо в социальных сетях.

По информации Madrid Xtra в соцсетях, игрок услышал, как фанаты «летучих мышей» крикнули ему: «Винисиус, умри». После этого форвард заплакал. По ходу игры он также столкнулся с расистскими кричалками.

Футболист принял участие в потасовке с игроками «Валенсии», за что получил красную карточку в компенсированное время.

Игра на стадионе «Месталья» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Рубена Барахи.

Ранее Винисиус отреагировал на расистские оскорбления в свой адрес в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».