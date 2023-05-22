Винисиус: сегодня Испания известна как страна расистов
- globallookpress.com
- © Oscar J. Barroso
«Этот раз был не первым, не вторым и не третьим. Расизм в Примере — норма. Мне жаль, что чемпионат, некогда принадлежащий Роналдиньо, Роналду и Месси, сегодня принадлежит расистам. В Бразилии сегодня Испания известна как страна расистов», — написал Винисиус в соцсетях.
Игра на стадионе «Месталья» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Рубена Барахи.
По ходу матча бразилец столкнулся с расистскими кричалками. Футболист также принял участие в потасовке с игроками «Валенсии», за что получил красную карточку в компенсированное время.
Ранее Винисиус заплакал после оскорблений со стороны фанатов «Валенсии».