Винисиус: сегодня Испания известна как страна расистов

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на расистские оскорбления в свой адрес в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».

«Этот раз был не первым, не вторым и не третьим. Расизм в Примере — норма. Мне жаль, что чемпионат, некогда принадлежащий Роналдиньо, Роналду и Месси, сегодня принадлежит расистам. В Бразилии сегодня Испания известна как страна расистов», — написал Винисиус в соцсетях.

Игра на стадионе «Месталья» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Рубена Барахи.

По ходу матча бразилец столкнулся с расистскими кричалками. Футболист также принял участие в потасовке с игроками «Валенсии», за что получил красную карточку в компенсированное время.

Ранее Винисиус заплакал после оскорблений со стороны фанатов «Валенсии».