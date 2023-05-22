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Винисиус: сегодня Испания известна как страна расистов

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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на расистские оскорбления в свой адрес в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».
Винисиус: сегодня Испания известна как страна расистов
  • globallookpress.com
  • © Oscar J. Barroso

«Этот раз был не первым, не вторым и не третьим. Расизм в Примере — норма. Мне жаль, что чемпионат, некогда принадлежащий Роналдиньо, Роналду и Месси, сегодня принадлежит расистам. В Бразилии сегодня Испания известна как страна расистов», — написал Винисиус в соцсетях.

Игра на стадионе «Месталья» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Рубена Барахи.

По ходу матча бразилец столкнулся с расистскими кричалками. Футболист также принял участие в потасовке с игроками «Валенсии», за что получил красную карточку в компенсированное время.

Ранее Винисиус заплакал после оскорблений со стороны фанатов «Валенсии».

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