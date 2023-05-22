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Президент Примеры: расизм — это единичные инциденты в чемпионате Испании

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Президент испанской Примеры Хавьер Тебас отреагировал на расистские высказывания со стороны болельщиков в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в матче 35-го тура чемпионата страны с «Валенсией».
Президент Примеры: расизм — это единичные инциденты в чемпионате Испании
  • AP

«Ни Испания, ни Примера — не расистские, очень несправедливо так говорить. В чемпионате мы осуждаем и преследуем расизм со всей жестокостью», — написал Тебас.

Он также добавил, что в нынешнем сезоне девять раз сообщалось о расизме, восемь из которых в адрес Винисиуса. По словам главы, все эти случаи рассматривались и на нарушителей подавалась жалоба в дисциплинарные органы.

«Мы не можем запятнать имидж турнира, который является символом союза между народами, где более 200 темнокожих игроков в 42 клубах ежедневно получают уважение и любовь болельщиков, а расизм представляет собой единичные инциденты», — отметил Тебас.

Игра на стадионе «Месталья» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Рубена Барахи.

По ходу матча бразилец столкнулся с расистскими кричалками. Футболист также принял участие в потасовке с игроками «Валенсии», за что получил красную карточку в компенсированное время.

Ранее Винисиус заявил, что сегодня Испания известна как страна расистов.

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