«Реал» обратился в Генпрокуратуру Испании с жалобой на оскорблявших Винисиуса болельщиков

Мадридский «Реал» выступил с заявлением по поводу расистких высказываний в адрес нападающего команды Винисиуса Жуниора в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».

«Реал» считает, что такие нападки представляют собой преступление на почве ненависти, поэтому клуб подал жалобу в Генеральную прокуратуру, в частности, в отдел по работе с преступлениями на почве ненависти и дискриминации», — говорится в заявлении.

Игра на стадионе «Месталья» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Рубена Барахи.

По ходу матча бразилец столкнулся с расистскими кричалками. Футболист также принял участие в потасовке с игроками «Валенсии», за что получил красную карточку в компенсированное время.

Ранее Винисиус заявил, что сегодня Испания известна как страна расистов.