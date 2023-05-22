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«Реал» обратился в Генпрокуратуру Испании с жалобой на оскорблявших Винисиуса болельщиков

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Мадридский «Реал» выступил с заявлением по поводу расистких высказываний в адрес нападающего команды Винисиуса Жуниора в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».
«Реал» обратился в Генпрокуратуру Испании с жалобой на оскорблявших Винисиуса болельщиков
  • Gettyimages.ru
  • © Harry Langer/DeFodi Images

«Реал» считает, что такие нападки представляют собой преступление на почве ненависти, поэтому клуб подал жалобу в Генеральную прокуратуру, в частности, в отдел по работе с преступлениями на почве ненависти и дискриминации», — говорится в заявлении.

Игра на стадионе «Месталья» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Рубена Барахи.

По ходу матча бразилец столкнулся с расистскими кричалками. Футболист также принял участие в потасовке с игроками «Валенсии», за что получил красную карточку в компенсированное время.

Ранее Винисиус заявил, что сегодня Испания известна как страна расистов.

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