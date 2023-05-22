Мбаппе выразил поддержку Винисиусу в ситуации с расистскими оскорблениями

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поддержал форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в расистском скандале.

«Ты не один. Мы с тобой и поддерживаем тебя», — написал Мбаппе в социальных сетях.

По информации Madrid Xtra в соцсетях, игрок услышал, как фанаты «летучих мышей» крикнули ему: «Винисиус, умри». После этого форвард заплакал. По ходу игры он также столкнулся с расистскими кричалками.

Футболист принял участие в потасовке с игроками «Валенсии», за что получил красную карточку в компенсированное время.

Игра на стадионе «Месталья» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Рубена Барахи.

Ранее Роналдо поддержал Винисиуса в ситуации с расистскими оскорблениями.