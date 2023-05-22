Инфантино опубликовал порядок действий в случаях проявления расизма во время матчей
- globallookpress.com
«В соревнованиях ФИФА есть трёхэтапный процесс реагирования на такие ситуации. Судья должен остановить матч. Игроки покидают поле, и диктор объявляет, что если оскорбления продолжатся, то игра будет приостановлена. Матч возобновляется, и если подобное повторится, то игра останавливается и сопернику достаются три очка», — написал Инфантино в соцсетях.
Он также добавил, что полностью поддерживает Винисиуса, отметив, что в футболе и обществе не должно быть места расизму.
Игра на стадионе «Месталья» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Рубена Барахи.
По ходу игры бразилец столкнулся с расистскими кричалками. Болельщики «летучих мышей» также желали ему смерти. Он не смог сдержать слёз от услышанного.
В концовке матча футболист принял участие в потасовке с игроками «Валенсии», за что получил красную карточку.
Ранее Роналдо поддержал Винисиуса в ситуации с расистскими оскорблениями.