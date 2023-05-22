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Инфантино опубликовал порядок действий в случаях проявления расизма во время матчей

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Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на расистские высказывания в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».
Инфантино опубликовал порядок действий в случаях проявления расизма во время матчей
  • globallookpress.com

«В соревнованиях ФИФА есть трёхэтапный процесс реагирования на такие ситуации. Судья должен остановить матч. Игроки покидают поле, и диктор объявляет, что если оскорбления продолжатся, то игра будет приостановлена. Матч возобновляется, и если подобное повторится, то игра останавливается и сопернику достаются три очка», — написал Инфантино в соцсетях.

Он также добавил, что полностью поддерживает Винисиуса, отметив, что в футболе и обществе не должно быть места расизму.

Игра на стадионе «Месталья» завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Рубена Барахи.

По ходу игры бразилец столкнулся с расистскими кричалками. Болельщики «летучих мышей» также желали ему смерти. Он не смог сдержать слёз от услышанного.

В концовке матча футболист принял участие в потасовке с игроками «Валенсии», за что получил красную карточку.

Ранее Роналдо поддержал Винисиуса в ситуации с расистскими оскорблениями.

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