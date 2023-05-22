Киевское «Динамо» рекомендовало «Барселоне» подать заявку на участие в РПЛ

Киевское «Динамо» раскритиковало «Барселону» после того, как игроки команды Алекс Бальде и Серхи Роберто поздравили российских болельщиков с победой в чемпионате Испании.

«Мы искренне рекомендуем игрокам ФК «Барселона» переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России», — говорится в сообщении клуба.

Футболисты «Барсы» в видеоприветствии поблагодарили российских болельщиков за поддержку и заявили, что они являются частью успеха команды.

«Барселона» в 34-м туре обыграла «Эспаньол» (4:2) и досрочно стала чемпионом Испании. Один из мячей забил Левандовски.

Ранее Роберт Левандовски осудил игроков «Барселоны» за видео для болельщиков из России.