Левандовски осудил игроков «Барселоны» за видео для болельщиков из России

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски подверг критике акцию для российских поклонников каталонской команды в честь победы на чемпионате Испании по футболу сезона-2022/23.

«Я, мягко говоря, был очень удивлён. Это была не официальная позиция, а заявление во время встречи со СМИ. В результате получилось очень плохо», — цитирует форварда сборной Польши Interia.

По его словам, руководство «Барселоны» намерено предпринять «какие-то действия в ответ на эту ситуацию». Поскольку интервью с его одноклубниками Алексом Бальде и Серхи Роберто организовала Примера.

Футболисты «Барсы» в видеоприветствии поблагодарили российских болельщиков за поддержку и заявили, что они являются частью успеха команды.

«Барселона» в 34-м туре обыграла «Эспаньол» (4:2) и досрочно стала чемпионом Испании. Один из мячей забил Левандовски.

Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» после матча спрятались от фанатов «Эспаньола» в подтрибунном помещении.