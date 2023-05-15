Игроки «Барселоны» после матча спрятались от фанатов «Эспаньола» в подтрибунном помещении

Футболистам «Барселоны» пришлось укрыться после чемпионского матча от разгневанных фанатов «Эспаньола» в подтрибунном помещении стадиона.

Игроки каталонской команды решили отметить победу в Примере на поле домашнего стадиона «Эспаньола». Однако такой шаг сильно не понравился фанатам бело-синих, которые выбежали с трибун на поле. Футболистам «Барсы» пришлось ретироваться в срочном порядке.

«Эспаньол» — второй по популярности клуб в столице Каталонии и главный соперник «Барсы».

Игра 34-го тура на стадионе «Корнелья-Эль Прат» завершилась со счётом 4:2 в пользу сине-гранатовых.

Клуб из столицы Каталонии в 27-й раз в истории выиграл чемпионат Испании. В последний раз «Барса» становилась чемпионом в 2019 году.

Ранее сообщалось, что «Барселона» получила лицензию для участия в Лиге чемпионов сезона-2023/24.