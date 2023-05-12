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Mundo Deportivo: «Барселона» получила лицензию для участия в Лиге чемпионов сезона-2023/24

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Испанская «Барселона» сможет принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
Mundo Deportivo: «Барселона» получила лицензию для участия в Лиге чемпионов сезона-2023/24
  • AP

Каталонский клуб на заседании Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) получил лицензию УЕФА для участия в главном клубном турнире Европы, сообщает Mundo Deportivo.

Футбольная общественность посчитала, что из-за «дела Нергейры» «Барсе» могут отказать в выдаче лицензии.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может запросить €100 млн от УЕФА, если клуб будет исключён из розыгрыша Лиги чемпионов.

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