Mundo Deportivo: «Барселона» получила лицензию для участия в Лиге чемпионов сезона-2023/24

Испанская «Барселона» сможет принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Каталонский клуб на заседании Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) получил лицензию УЕФА для участия в главном клубном турнире Европы, сообщает Mundo Deportivo.

Футбольная общественность посчитала, что из-за «дела Нергейры» «Барсе» могут отказать в выдаче лицензии.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может запросить €100 млн от УЕФА, если клуб будет исключён из розыгрыша Лиги чемпионов.