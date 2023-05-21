«Барселона» в ранге чемпиона уступила «Реал Сосьедад» в матче Примеры
Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.
У победителей мячи забили Микель Мерино (пятая минута), Александр Сёрлот (71-я). У проигравших отличился Роберт Левандовски (90-я).
«Барселона» в 34-м туре обыграла «Эспаньол» (4:2) и досрочно стала чемпионом Испании. «Реал Сосьедад» с 65 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» после матча спрятались от фанатов «Эспаньола» в подтрибунном помещении.