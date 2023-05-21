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«Барселона» в ранге чемпиона уступила «Реал Сосьедад» в матче Примеры

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«Барселона» на своём поле потерпела поражение от «Реал Сосьедад» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.

У победителей мячи забили Микель Мерино (пятая минута), Александр Сёрлот (71-я). У проигравших отличился Роберт Левандовски (90-я).

«Барселона» в 34-м туре обыграла «Эспаньол» (4:2) и досрочно стала чемпионом Испании. «Реал Сосьедад» с 65 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» после матча спрятались от фанатов «Эспаньола» в подтрибунном помещении.

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