В «Шахтёре» назвали аморальным поступком обращение игроков «Барселоны» к российским болельщикам
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«Шахтёр» выражает своё возмущение по поводу распространённого видеообращения игроков «Барселоны» Алехандро Бальде и Серхи Роберто со словами благодарности футбольным болельщикам из России. Мы считаем это невозможным и просто аморальным поступком», — приводит слова Палкина пресс-служба клуба.
По его словам, «Шахтёр» надеется, что «Барселона» признает свою ошибку.
Футболисты «Барсы» в видеоприветствии поблагодарили российских болельщиков за поддержку и заявили, что они являются частью успеха команды.
«Барселона» в 34-м туре обыграла «Эспаньол» (4:2) и досрочно стала чемпионом Испании. Один из мячей забил Левандовски.
Ранее киевское «Динамо» рекомендовало «Барселоне» подать заявку на участие в РПЛ.