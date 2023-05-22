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В «Шахтёре» назвали аморальным поступком обращение игроков «Барселоны» к российским болельщикам

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Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин раскритиковал «Барселону» после того, как игроки команды Алекс Бальде и Серхи Роберто поздравили российских болельщиков с победой в чемпионате Испании.
В «Шахтёре» назвали аморальным поступком обращение игроков «Барселоны» к российским болельщикам
  • Gettyimages.ru

«Шахтёр» выражает своё возмущение по поводу распространённого видеообращения игроков «Барселоны» Алехандро Бальде и Серхи Роберто со словами благодарности футбольным болельщикам из России. Мы считаем это невозможным и просто аморальным поступком», — приводит слова Палкина пресс-служба клуба.

По его словам, «Шахтёр» надеется, что «Барселона» признает свою ошибку.

Футболисты «Барсы» в видеоприветствии поблагодарили российских болельщиков за поддержку и заявили, что они являются частью успеха команды.

«Барселона» в 34-м туре обыграла «Эспаньол» (4:2) и досрочно стала чемпионом Испании. Один из мячей забил Левандовски.

Ранее киевское «Динамо» рекомендовало «Барселоне» подать заявку на участие в РПЛ.

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